Anklage gegen Russell Brand: Neuer Vorwurf der Vergewaltigung erhoben

Die Ermittlungen der Metropolitan Police gegen Brand hatten im September 2023 begonnen. Auslöser waren Berichte der «Sunday Times» sowie der Channel–4–Sendung «Dispatches», die Vorwürfe mehrerer Frauen öffentlich gemacht hatten. Seitdem arbeitet ein spezielles Ermittlerteam an dem Fall. Nach Bekanntwerden der ersten Anklagen wandte sich Brand an seine 11,3 Millionen Follower auf X. Er sei «nie ein Vergewaltiger» gewesen, beteuerte der 50–Jährige. «Als ich jung und Single war, bevor ich eine Frau und Familie hatte, war ich ein Narr», gab er zu. «Aber ich habe mich nie an nicht einvernehmlichen Handlungen beteiligt.»