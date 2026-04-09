Anklage gegen Tiger Woods wegen Trunkenheit am Steuer

Der Unfall selbst hatte weltweit Schlagzeilen gemacht. Woods war mit seinem Range Rover eine Strasse entlanggefahren, hatte ein anderes Fahrzeug mit Anhänger überholt und dabei gestreift, woraufhin sich sein Wagen überschlug. Verletzt wurde niemand. Als Beamte am Unfallort eintrafen, soll Woods «lethargisch» gewirkt haben. Polizisten beschrieben zudem «schwere Anzeichen von Beeinträchtigung» und notierten gerötete Augen. In seiner linken Hosentasche fanden sie zwei Pillen, angeblich ein starkes Schmerzmittel mit dem Wirkstoff Hydrocodon.