Anklage in 32 Punkten: Palast äussert sich knapp zu Marius Borg Høiby

«Die Tatsache, dass Marius Borg Høiby Teil der Königsfamilie ist, darf natürlich nicht dazu führen, dass er milder oder strenger behandelt wird als andere, die ähnliche Taten begangen haben», erklärte Henriksbø. Man erwarte einen rund sechswöchigen Prozess, der wohl Mitte Januar 2026 beginnen könne. Die mögliche Höchststrafe liege bei zehn Jahren Haft.



Skandale um Marius Borg Høiby waren in den vergangenen Monaten mehrfach aufgekommen, erste Vorwürfe hatte es schon im letzten Jahr gegeben. Im August 2024 räumte er ein, Alkohol getrunken sowie Kokain genommen zu haben und danach gewalttätig geworden zu sein.