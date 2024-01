Anklage wegen fahrlässiger Tötung: Alec Baldwin will zügiges Verfahren

Alec Baldwin (65) hat seine erste offizielle Antwort auf die neue Anklage im «Rust»–Fall eingereicht. Demnach fordert er ein «zügiges Verfahren». Der Schauspieler ist in New Mexico wegen fahrlässiger Tötung angeklagt und wurde nun zu einem ersten Termin vorgeladen: Am 1. Februar muss er um 11 Uhr Ortszeit vor dem Richter aussagen – dies kann er persönlich, telefonisch oder per Videokonferenz tun.