Anklage wegen Vergewaltigung: Russell Brand äussert sich erneut

Brand, der in den letzten Jahren hauptsächlich in den USA gelebt hat, soll am 2. Mai vor dem Westminster Magistrates' Court in London erscheinen. Bei einer Verurteilung drohen dem 49–Jährigen mehrere Jahre Haft. Die Ermittler betonen, dass das Verfahren weiterhin offen ist. Personen, die von dem Fall betroffen sind oder relevante Informationen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der Ex–Mann von Popstar Katy Perry (40) gab in der Vergangenheit bereits mehrfach zu verstehen, dass alle seine sexuellen Beziehungen «absolut immer einvernehmlich» gewesen sein sollen.