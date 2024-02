Anlässlich der Grammys: Joe und Jill Biden auf dem Weg nach L.A.

Der US–Präsident Joe Biden (81) und First Lady Jill Biden (72) werden am Samstag in Los Angeles erwartet. Anlässlich der 66. Verleihung der Grammy Awards am Sonntag, den 4. Februar 2024 wird sich Biden mit schwarzen Führungskräften der Unterhaltungsindustrie treffen, die sich derzeit in der US–Metropole in Kalifornien befinden.