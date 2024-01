Ann-Kathrin Götze bei zweitem Baby «viel schneller im Alltag»

Von einer Followerin oder einem Follower nach ihrer Reise nach der Geburt von Gioia gefragt, antwortet das Model: «Welche Reise genau? Ich glaube, mit dem zweiten Kind kommt man einfach viel schneller wieder in den Alltag zurück und man geniesst ihn mehr, weil man weiss, was zu tun ist und was man erwarten kann.» Zudem wisse man aber auch, wie schnell die Zeit vergehe.