Ann-Kathrin Götze zeigt sich hochschwanger am CTG

Baby Götze lässt noch auf sich warten: Nachdem Fussballstar Mario Götze (31) in der vergangenen Woche wegen der bevorstehenden Geburt bereits auf ein Spiel in Griechenland verzichtet hat, meldet sich seine hochschwangere Frau Ann–Kathrin Götze (33) jetzt bei ihren Followern. Lange kann es nicht mehr dauern, bis ihre Tochter das Licht der Welt erblickt, denn die Influencerin zeigt sich hochschwanger, angeschlossen an ein CTG (Cardiotocography, ein Herzton–Wehenschreiber).