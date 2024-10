Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer: Ihr Beziehungsgeheimnis

Schauspielerehepaar als Ehepaar vor der Kamera

Das bereits genannte Drama «Aus dem Leben», in dem ein Ehepaar mit einem Schlaganfall konfrontiert wird, läuft am 9. Oktober um 20:15 Uhr im Ersten. Der Film ist eines von mehreren Filmprojekten, die die beiden zuletzt gemeinsam umgesetzt haben. In diesem Jahr waren sie auch schon in «Familie Anders: Die rosarote Brille» als Ehepaar zu sehen, das sich paartherapeutische Hilfe holt.