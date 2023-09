Anna Adamyan berichtet über «traumatische» Geburt ihres Sohnes

Kaiserschnitt unter Vollnarkose

Die Geburt ihres Sohnes habe sie sich definitiv anders vorgestellt und gewünscht, schreibt sie zu einem Bild, auf dem sie sichtlich erschöpft mit ihrem Baby in einem Krankenhausbett liegt. «Mit guter Hoffnung» sei sie in die vaginale Geburt gestartet, doch nach einigen Stunden musste ein Kaiserschnitt unter Vollnarkose mit anschliessender Operation durchgeführt werden, was zu hohem Blutverlust geführt habe. «Ich kann euch gar nicht beschreiben, wie viel Angst ich in dem Moment hatte, wie schrecklich der Weg in den OP und das Gefühl des Einschlafens mit Bauch gefolgt vom Aufwachen ohne war», erklärt sie ihren Followerinnen und Followern.