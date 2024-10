Anna-Carina Woitschack: Auf «Die Verräter» folgte turbulentes Jahr

Sängerin Anna–Carina Woitschack (31) hatte in der ersten Staffel «Die Verräter – Vertraue Niemandem!» von Anfang an die schwierige Aufgabe der Verräterin, die ihre Mitkandidaten nach und nach «ermordet», also aus der Show eliminiert. Als einzige der drei ursprünglichen Verräter schaffte sie es, dass ihr bis zum Finale niemand auf die Schliche kam. So konnte sie zusammen mit ihrem Schlagerkollegen Vincent Gross (28), der im Laufe der Sendung vom «Loyalen» zum «Verräter» werden musste, den Silberschatz in Höhe von 46.500 Euro mit nach Hause nehmen.