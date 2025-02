Anna-Carina Woitschack: «Edith Stehfest hat toxisches Potenzial»

Maurice meinte, Timur habe sich zu einem «Moralapostel» gewandelt. Wie sehen Sie das und seine Kommentare zur abgebrochenen Prüfung am letzten Tag?

Woitschack: Timur hat mich leider sehr enttäuscht. Am Anfang war er ein sehr netter Mitcamper. Wir hatten tolle Nachtwachen und haben Gespräche geführt, in denen ich dachte, dass er sein wahres Ich zeigt. Ich muss sagen, dass mich da die letzten ein, zwei Tage sehr enttäuscht haben. Erst hat Maurice gesagt, dass ich mir das doch mal richtig anschauen soll und auch Jörg hat es mir gegenüber angedeutet. Aber ich wollte es einfach nicht sehen, weil ich bis dahin noch keine Erfahrungen dieser Art mit ihm hatte. Am Ende hat es sich aber sehr zugespitzt: Wie er auf einmal auf mich losgegangen ist und etwas total Anderes, etwas Negatives ausgestrahlt hat. Ich habe ihn nicht mehr wiedererkannt. Das hat mich leider menschlich sehr enttäuscht und das habe ich ihm auch gesagt, weil er dann so absurde Vergleiche gezogen hat. Das wird man wahrscheinlich noch sehen, ich weiss nicht, was in Deutschland heute in der Folge kommt. Aber da wird sicherlich noch einiges klarer.