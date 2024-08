Anna-Carina Woitschack: Ex von Stefan Mross ziert den neuen «Playboy»

Plötzlich im Scheinwerferlicht

Schon in einem «Bunte»–Interview kurz nach der gemeinsam mitgeteilten Trennung hatte Woitschack rückblickend darüber gesprochen, dass es der Beziehung mit Mross nicht gut getan hatte, so sehr in der Öffentlichkeit zu stehen. Im Gegensatz zu ihren gleichaltrigen Freundinnen habe sie demnach keine Zeit gehabt, ihren Partner «in Ruhe kennenzulernen». Sie seien von Anfang an «in diesem Strudel der Öffentlichkeit» und «24/7 zusammen» gewesen. «Raum zum Luftholen» habe es kaum gegeben.