Anna-Carina Woitschack feiert Schauspiel-Debüt bei «Alles was zählt»

Gaststar–Neuigkeiten für Fans der RTL–Serie «Alles was zählt»: Wie der Sender am Freitag mitteilt, wird Schlagerstar Anna–Carina Woitschack (32) bald in der beliebten Daily zu sehen sein. Die Reality–TV–Teilnehmerin übernimmt eine Gastrolle als Mode–Vloggerin namens Vivienne, die ein Interview mit der von Ania Niedieck (41) verkörperten Figur Isabelle Reichenbach führt.