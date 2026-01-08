Anna-Carina Woitschack: Ihr «Let's Dance»-Traum wird wahr

RTL hat für Anna–Carina Woitschack (33) einen Traum wahr werden lassen. Die Sängerin ist in der nächsten Staffel von «Let's Dance» dabei. Dies gab der Sender gerade bekannt. Woitschack bezeichnet den Tanzwettbewerb gegenüber RTL als «absolutes Traumformat». Sie schaue die Sendung, seitdem sie denken könne. «Ich freue mich einfach so sehr, dass ich die Chance bekomme, dabei zu sein», gibt sie zu Protokoll.