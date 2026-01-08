Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. News
  3. Anna-Carina Woitschack: Ihr «Let's Dance»-Traum wird wahr
Star von Tokio Hotel ebenfalls dabei?

Anna-Carina Woitschack: Ihr «Let's Dance»-Traum wird wahr

Grund zum Jubeln für Anna–Carina Woitschack: Die Sängerin ist Kandidatin in der 19. Staffel ihres «Traumformats» «Let's Dance». Darauf freut sie sich besonders – und davor hat sie Respekt.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Anna-Carina Woitschack freut sich über ihre «Let&#39;s Dance»-Teilnahme.
Anna-Carina Woitschack freut sich über ihre «Let's Dance»-Teilnahme. Rolf-Peter Stoffels / Future Ima

RTL hat für Anna–Carina Woitschack (33) einen Traum wahr werden lassen. Die Sängerin ist in der nächsten Staffel von «Let's Dance» dabei. Dies gab der Sender gerade bekannt. Woitschack bezeichnet den Tanzwettbewerb gegenüber RTL als «absolutes Traumformat». Sie schaue die Sendung, seitdem sie denken könne. «Ich freue mich einfach so sehr, dass ich die Chance bekomme, dabei zu sein», gibt sie zu Protokoll.

Seit ihrer Teilnahme bei «Deutschland sucht den Superstar» im Jahr 2011 ist Anna–Carina Woitschack als Schlagersängerin auf der Bühne zu Hause. Tanzerfahrung besitzt sie aber keine, gestand sie gegenüber RTL.

Deshalb ist Woitschacks grösste Angst, sich die Choreografien nicht merken zu können. Ausserdem fürchtet sie, an ihre «sportlichen Grenzen zu kommen». Obendrein hat sie «Respekt vor dem Urteil der Jury» um Joachim Llambi (61). Dafür freut sie sich auf die Kostüme. Denn für eine Frau sei es ein Traum, in verschiedene Rollen zu schlüpfen.

Gustav Schäfer: Drummer von Tokio Hotel angeblich dabei

Während das Engagement von Anna–Carina Woitschack offiziell ist, soll laut «Bild» noch ein weiterer Kandidat feststehen. Wie die Zeitung erfahren haben will, nimmt Gustav Schäfer (37) ebenfalls an Staffel 19 von «Let's Dance» teil. Der Schlagzeuger ist neben den Kaulitz–Zwillingen ein Gründungsmitglied von Tokio Hotel.

Bereits fix als Kandidaten der 19. Staffel sind neben Woitschack Schauspielerin Esther Schweins, Moderatorin Sonya Kraus, Comedian Simon Gosejohann, «Princess Charming» Vanessa Borck, No–Angels–Sängerin Nadja Benaissa und «GZSZ»–Star Jan Kittmann.

Von SpotOn vor 7 Minuten
Themen per E-Mail folgen