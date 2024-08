Anna-Carina Woitschack im «Playboy»: So frech reagiert Stefan Mross

Stefan Mross spielt auf anstehende Scheidung an

«Der ‹Playboy› ist eines der erfolgreichsten Hochglanz–Magazine mit einem professionellen Team. Im Endeffekt ist die Würde des Menschen unantastbar. Jeder sollte das machen, was ihm gefällt, in Würde und Freiheit», wird der bayerische Künstler daraufhin zitiert. So weit, so seriös.