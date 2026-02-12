Anna-Carina Woitschack ist «seit einiger Zeit» wieder Single

Liebes–Aus bei Anna–Carina Woitschack (33): Die Schlagersängerin hat sich von Daniel Böhm getrennt. Aufgrund von Medienanfragen fühlte sie sich dazu genötigt, sich zur Trennung zu äussern. Das ging aus ihrem Statement hervor, das sie in ihrer Instagram–Story teilte. Sie sei bereits «seit einiger Zeit» wieder Single, stellte sie klar.
«Meine letzte Beziehung habe ich trotz einzelner gemeinsamer Momente in der Öffentlichkeit privat geführt. Genauso möchte ich auch die Trennung privat halten», schrieb Woitschack und bat um Rücksicht auf ihre Privatsphäre. Gründe für die Trennung nannte sie nicht. Mit dem Österreicher war sie rund drei Jahre lang öffentlich liiert.
Woitschack ist auf dem Papier noch verheiratet
Während die Sängerin wieder Single ist, gilt sie offiziell noch als verheiratet. Die Scheidung mit Stefan Mross (50) ist weiterhin nicht durch. Ende 2016 hatten die beiden Schlagerstars ihre Beziehung öffentlich gemacht, drei Jahre später hielt Mross in der Sendung «Adventsfest der 100.000 Lichter» um Woitschacks Hand an. Auch ihre Hochzeit feierten sie vor laufenden Kameras: In der Liveshow «Schlagerlovestory.2020» gaben sie sich das Jawort. Nach zwei Ehejahren verkündeten sie im November 2022 ihre Trennung.
Wenig später machte Woitschack ihre neue Beziehung öffentlich. Kurz darauf gab Mross bekannt, mit der Sängerin Eva Luginger liiert zu sein. Sie war einst eng mit Woitschack befreundet.