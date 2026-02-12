Anna-Carina Woitschack ist «seit einiger Zeit» wieder Single

Woitschack ist auf dem Papier noch verheiratet

Während die Sängerin wieder Single ist, gilt sie offiziell noch als verheiratet. Die Scheidung mit Stefan Mross (50) ist weiterhin nicht durch. Ende 2016 hatten die beiden Schlagerstars ihre Beziehung öffentlich gemacht, drei Jahre später hielt Mross in der Sendung «Adventsfest der 100.000 Lichter» um Woitschacks Hand an. Auch ihre Hochzeit feierten sie vor laufenden Kameras: In der Liveshow «Schlagerlovestory.2020» gaben sie sich das Jawort. Nach zwei Ehejahren verkündeten sie im November 2022 ihre Trennung.