Anna-Carina Woitschack: Neue Frisur für das Dschungelcamp

Als diesjährige Dschungelcamp–Kandidatin geht es für Anna–Carina Woitschack (32) in wenigen Tagen nach Australien. Vor ihrem TV–Abenteuer stattete die Sängerin ihrem Friseur einen Besuch ab und bereitete sich damit optisch auf Down Under vor – das zeigte sie in einem Video auf ihrem Instagram–Profil vom 13. Januar. «Ich trage seit vielen Jahren Tape–Extensions... Da die im Dschungel sicher unpraktisch wären, habe ich mich für einen neuen Schnitt entschieden: Schnipp–schnapp, Haare ab! Tapes raus», erklärte Woitschack ihren Fans zu dem Clip.