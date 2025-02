Anna-Carina Woitschack: Partner Daniel ist stolz auf sie

Dass sich die 32–Jährige in den Dschungelprüfungen ihren Ängsten stellen musste, habe auch ihn sehr berührt: «Während der Dschungelprüfungen habe ich oft die Angst in ihren Augen gesehen, und in diesen Momenten habe ich selbst mit den Tränen gekämpft.» Dennoch sei Woitschack «immer ruhig und sich selbst treugeblieben». «Du hast bewiesen, wie stark du wirklich bist, und ich bewundere dich dafür», schwärmt Böhm. Nur Woitschack, die es auf den siebten Platz geschafft hat, und ihre elf Mitcamper und –camperinnen würden wissen, «wie krass die Zeit im Dschungel tatsächlich war».