Anna-Carina Woitschack: Süsse Liebeserklärung zum zweiten Jahrestag

«Ich bin dankbar, dich an meiner Seite zu haben»

Auf ihrem Instagram–Account machte sie ihrem Partner Daniel am Wochenende eine öffentliche Liebeserklärung. «2 Jahre, in denen wir durch dick und dünn gegangen sind...», schrieb sie zu drei Bildern, die das Paar Arm in Arm zeigt sowie Händchen haltend bei einem romantischen Essen. «In all der Zeit hast du mich immer so angenommen, wie ich bin, mit all meinen Ecken und Kanten...» Die Sängerin, die am 10. November ihr erstes Solokonzert in ihrer Heimat Dessau gab, schwärmte weiter: «Bist immer für mich da und stehst zu 100 Prozent hinter mir und meinen Entscheidungen.» Dann liess sie ihren Liebsten noch wissen: «Ich bin dankbar, dich an meiner Seite zu haben.» Auch in den Hashtags stellte sie ihre Verbundenheit noch einmal heraus und fügte die Worte «Paar», «Liebe» und ein «Schön, dass es dich gibt» hinzu.