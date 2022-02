Anna Chlumsky ist es leid, auf «My Girl» reduziert zu werden

1991 verzauberte Anna Chlumsky (41) in «My Girl» eine ganze Generation. Ihr berühmter Kuss mit Macaulay Culkin (41) wurde bei den MTV Movie Awards als bester Filmkuss ausgezeichnet. Aus dem einstigen Kinderstar ist mittlerweile eine vielbeschäftigte Schauspielerin geworden. Ab dem 11. Februar ist sie in der neuen Netflix-Serie «Inventing Anna» zu sehen. Trotzdem wird die 41-Jährige bis heute auf ihre Rolle in «My Girl» reduziert. Darüber sprach Chlumsky einmal mehr in einem grossen Interview mit dem Modemagazin «Elle».