Anna Ermakova & Cathy Hummels: In Traumkleidern zum SemperOpernball

Cathy Hummels, die an dem Abend gleich zwei Roben präsentierte, trug unter anderem ein Kleid von Sima Couture Munich, das extra nach ihren Wünschen angefertigt wurde. Die rosafarbene Robe wurde mit ausladender Schleppe, Glitzer–Applikationen und passenden Armstulpen zum Hingucker. Ihre lockigen Haare trug sie leicht hochgesteckt und das Make–up passte sie mit einem Lippenstift in einem zarten Rosé–Ton dem Look an. «Mein allererstes Mal auf dem SemperOpernball und ich darf sogar das Ballgeflüster ab 22 Uhr gemeinsam mit Marco Schreyl moderieren», freute sich Cathy Hummels über ihren Auftritt und ihren «Princess Moment» in einem Instagram–Post. In einem weiteren Beitrag teilt sie dann noch ihren «Cinderella Moment» auf dem Ball inklusive verlorenem Schuh.