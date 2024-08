Anna Ermakova: Das hat sie von Florian Silbereisen gelernt

Haben Sie etwas Neues über sich gelernt während des Prozesses?

Ermakova: Definitiv. Ich glaube, wenn man zurückblickt, lernt man immer viel über sich selbst und darüber, was man im Leben will und was nicht, was die Prioritäten sind. Es geht darum, zurückzukehren zu dem, was man als Kind machen wollte, ohne dass Leute einen beurteilen. Ohne dass Leute sagen, das ist nicht möglich. Die kleine Version von mir sagte, ich will Tänzerin oder Sängerin sein, und die Antwort lautete: Nein, das ist nicht möglich. Es geht darum, zu diesem kleinen Ich zurückzukehren und zu sagen: Weisst du was? Ich werde es versuchen.