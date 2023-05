Anna Ermakova: Das plant sie für die Zeit nach «Let's Dance»

«Ich muss schlafen und einfach nichts tun»

Zusammen mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (36) stellte sie sich dort auch der Frage, wie es nun für sie nach ihrer Teilnahme an der Fernsehshow weitergeht. Geplant sind jetzt erst einmal «ein paar Tage Urlaub, ich muss schlafen und einfach nichts tun». Ausserdem wolle sie ihren Freund und ihre Mama sehen und in der Sonne und in der Natur entspannen.