Anna Ermakova: «Ich hoffe, mein Vater macht es diesmal besser»

«Das Beste kommt erst noch»

Die Schwangerschaft seiner dritten Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro hatte Boris Becker im Juni mit einem Babybauch–Video auf Instagram verkündet. «Ein kleines Wunder ist auf dem Weg. Das Beste kommt erst noch», schwärmte er zu den Aufnahmen. Im Podcast «Becker Petkovic» bestätigte er wenig später: «Ja, meine Frau ist schwanger – im vierten Monat. Es wird ein Weihnachtsgeschenk – oder so Mitte Dezember und wenn denn Gott will.» Das Paar gab sich im September 2024 in der italienischen Küstenstadt Portofino das Jawort.