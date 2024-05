Anna Ermakova: So war ihr Jahr als «Let's Dance»-Gewinnerin

Singles, Album, Musikauftritte

Am 12. Januar hatte sie ihre erste Single «Behind Blue Eyes» veröffentlicht. Es ist ein Cover des Songs der britischen Rockband The Who, der unter anderem bereits von der US–Band Limp Bizkit erfolgreich neu aufgelegt wurde. Mit Zeilen wie «No one knows what it's like to be a sad girl behind blue eyes» (zu Deutsch: «Niemand weiss, wie es ist, ein trauriges Mädchen hinter blauen Augen zu sein») oder «... but my dreams are not that empty» (zu Deutsch: «... aber meine Träume sind nicht so leer») hat sich Ermakova, die die Augenfarbe blau hat, das Lied bewusst ausgewählt, um ihre persönliche Geschichte zu erzählen.