Anna Ermakova und mehr: Das sind die Show-Gewinner des Jahres

Und auch im RTL–«Sommerhaus» war Serkan Yavuz, dieses Mal mit seiner Partnerin an seiner Seite, erfolgreich. Die beiden fielen durch Sportlichkeit, Cleverness und Ehrgeiz auf. Wie in vorigen Staffeln mussten die Paare am Ende Gesichter aus Puzzleteilen zusammenbauen. Justine Dippl (35) und Arben Zekic (28) gelang das etwas schlechter und so konnten Serkan und Samira im Finale, das Mitte November gezeigt wurde, den Koffer mit 50.000 Euro in die Luft strecken. Dass ihnen danach Taktik–Spielchen vorgeworfen wurden, liess das Paar kalt, wie Serkan Yavuz im RTL–Interview betonte. «Wir sind unglaublich stolz, haben alles richtig gemacht, haben alles gegeben, als Paar nicht versagt. Wir haben uns untereinander nicht verloren und auch noch Geld mit nach Hause genommen, was willst du mehr.»