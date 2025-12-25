Anna Fischer: «Magischer Weihnachtsfilm» statt «Helene Fischer Show»

Dieses Weihnachten sieht das Fernsehprogramm ein wenig anders aus: Statt der traditionellen «Helene Fischer Show» flimmern 2025 im ZDF festliche Gefühle im Spielfilmformat über die Bildschirme. Der Film «Weihnachten im Olymp» mit Mariele Millowitsch (70), Joachim Król (68) und Anna Fischer (39) läuft am 25. Dezember um 20:15 Uhr – genau auf dem Sendeplatz, den seit 2013 Helene Fischer (41) bei diesem Sender innehatte.
Anna Fischer, die im Film die alleinerziehende Mutter und Putzkraft Anne spielt, freut sich über diesen prominenten Termin: «Das ist doch wundervoll. Da können wir uns alle freuen. Dieses Jahr ist alles anders. Das Publikum wird beschenkt mit einem magischen Weihnachtsfilm», sagt sie im Interview mit spot on news.
Ab in die Unterwäscheabteilung!
Der Film erzählt die Geschichte von Kaufhausleiterin Lale (Millowitsch), die nach Jahrzehnten an Heiligabend ihre erste Liebe Hans (Król) wiedertrifft. Doch die beiden sind nicht die einzigen, die sich im prachtvoll geschmückten «Olymp» nach Geschäftsschluss einschliessen lassen. Auch Menschen mit gebrochenem Herzen, grossen Hoffnungen oder ganz praktischen Sorgen haben Zuflucht zwischen den vollgepackten und glitzernden Regalen gefunden. Der Abend wird für alle zu einem Wendepunkt.
Genau das hat Anna Fischer an dem Drehbuch auch so gut gefallen. «Am meisten überzeugt hat mich die Zusammenstellung der Charaktere. Jede Figur mit ihrer eigenen Mission oder vielmehr ihren eigenen Beweggründen, sich ausgerechnet zu Weihnachten im Kaufhaus einsperren zu lassen.» Im Film befindet sich Fischer vor allem in der Kinderabteilung des Kaufhauses – im wahren Leben würde man sie allerdings eher «in der Unterwäscheabteilung» finden, wie sie lachend verrät. «Ich würde jeden BH anprobieren, ohne Verkaufsgequatsche, bis ich wirklich das Gefühl habe, da rutscht und wackelt nichts, das sitzt, ist sexy, alles hat Luft und kann atmen. Die Suche allein dauert sicher mehr als eine Nacht. Einen bequemen, schicken, sexy BH zu finden, denke ich, ist für jede Frau da draussen die Meisterschaft», erklärt die Schauspielerin.
«Weihnachten im Olymp» erzählt von Nähe, Vergebung und neuen Anfängen – Themen, die für Fischer gerade an den Feiertagen Bedeutung haben: «Es ist nie zu spät, sich auszusprechen, an einem Tisch zu versammeln und sich endlich auf Augenhöhe zu begegnen. Verständnis aufzubringen, zu respektieren und wertzuschätzen», sagt die Grimme–Preisträgerin («Teufelsbraten»).
Einmalige und dramatische Weihnachtserlebnisse
Für alle Beteiligten wird dieser Heiligabend im Kaufhaus zu einem unvergesslichen Erlebnis. Anna Fischers ganz persönliches Weihnachtshighlight hat dagegen mit einem Vogel zu tun: «Ein freilebender Papagei sass einfach so vor meiner Tür. Da habe ich tatsächlich das erste Mal vor Freude geweint, das war einfach gigantisch. Es war weit weg von Zuhause, aber ein so einmaliges Weihnachtshighlight – das bleibt für immer», erzählt sie begeistert.
Dramatisches hat die Berlinerin zum Fest allerdings auch schon erlebt: «Meine Heizung ist ausgefallen. Da wusste ich: Decken in jeder Form sind ein wahrer Segen. Und: Wie vieles nehmen wir eigentlich als Selbstverständlichkeit hin», so Fischer nachdenklich.
TV–Abend mit Anna Fischer: Weihnachtsfilm vs. Krimi
Doch damit nicht genug: Wie es der Zufall will, ist Anna Fischer parallel zum ZDF–Weihnachtsfilm am selben Tag auch in dem Krimi «Harter Brocken: Die Erpressung» um eingeschleuste DDR–Agenten, die nach der Wende unentdeckt Karriere machten, im Ersten zu sehen. Seit 2017 spielt Fischer in dieser ARD–Reihe die Polizistin Mette Vogt, die an der Seite ihres Kollegen, Dorfsheriff Frank Koops (Aljoscha Stadelmann), ermittelt.
Beide Filme laufen am ersten Weihnachtsfeiertag um 20:15 Uhr im TV – sind aber auch in der gemeinsamen Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zu finden.