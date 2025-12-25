Anna Fischer: «Magischer Weihnachtsfilm» statt «Helene Fischer Show»

Genau das hat Anna Fischer an dem Drehbuch auch so gut gefallen. «Am meisten überzeugt hat mich die Zusammenstellung der Charaktere. Jede Figur mit ihrer eigenen Mission oder vielmehr ihren eigenen Beweggründen, sich ausgerechnet zu Weihnachten im Kaufhaus einsperren zu lassen.» Im Film befindet sich Fischer vor allem in der Kinderabteilung des Kaufhauses – im wahren Leben würde man sie allerdings eher «in der Unterwäscheabteilung» finden, wie sie lachend verrät. «Ich würde jeden BH anprobieren, ohne Verkaufsgequatsche, bis ich wirklich das Gefühl habe, da rutscht und wackelt nichts, das sitzt, ist sexy, alles hat Luft und kann atmen. Die Suche allein dauert sicher mehr als eine Nacht. Einen bequemen, schicken, sexy BH zu finden, denke ich, ist für jede Frau da draussen die Meisterschaft», erklärt die Schauspielerin.