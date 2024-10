Anna Kendrick entkam toxischer Beziehung erst nach sieben Jahren

Das Paar habe demnach noch versucht, die Beziehung mit einer Therapie zu retten. Während einer dieser Sitzungen seien Kendricks Emotionen schliesslich erstmals übergekocht und sie habe ihren Partner angeschrien. «Ich habe dem Therapeuten eine E–Mail geschickt, in der ich sagte: ‹Es ist mir so peinlich. Es tut mir so leid. Ich weiss, dass ich mich beherrschen muss›, und er rief mich an – was er vorher noch nie getan hatte – und sagte: ‹Nein, ich bin so stolz auf Sie›», erinnerte sie sich. Das habe ihr die Augen geöffnet und kurz darauf habe sie die Beziehung beenden können.