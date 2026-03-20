Anna Kournikova verrät den Namen ihres vierten Kindes

Romeo kam bereits im Dezember zur Welt

Der kleine Romeo erblickte bereits am 17. Dezember 2025 das Licht der Welt – nur wenige Tage vor dem Weihnachtsfest. Damals hatten Kournikova und ihr langjähriger Partner Enrique Iglesias die Ankunft lediglich mit einem Foto aus dem Krankenhaus und der Bildunterschrift «My Sunshine» gefeiert, ohne jedoch den Namen preiszugeben. Wenige Tage später teilten sie ein Foto ihrer älteren drei Kinder mit dem Neugeborenen.