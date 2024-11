Anna Loos verrät überraschendes Ehegeheimnis

«Ich will Jan nicht verändern»

«Wir haben ein Bad, aber wir haben tatsächlich zwei Waschbecken», antwortete Loos in der Talkhow auf die Frage nach den Geheimnissen ihrer Liebe. «Zwei Bäder waren noch besser, aber das muss man sich auch leisten können.» Denn am Waschbecken hört für die Schauspielerin und Sängerin offenbar der Spass auf: «Ich habe einen Ordnungstick, ich bin super ordentlich und auch ein bisschen pingelig. Das würde meine ganze Familie unterschreiben. Ich stehe einfach nicht auf Barthaare im Waschbecken und angetrocknete Zahnpasta.» Die Lösung für familiären Frieden liegt deshalb wohl in getrennten Waschbecken: «Ich will mich aber frei davon machen, dem anderen anzuordnen, wie er das handhaben soll. Ich will Jan nicht verändern. Deswegen finde ich getrennte Waschbecken sehr gut und die bessere Alternative. Viele stehen ja auch auf getrennte Betten, das ist nicht so mein Ding.»