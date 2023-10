Anna-Maria Ferchichi streitet «Sommerhaus der Stars»-Verhandlungen ab

Anna–Maria Ferchichi (41) hat in einer Instagram Story zu den Gerüchten um einen angeblichen «Sommerhaus der Stars»–Auftritt Stellung bezogen. Wie die «Bild»–Zeitung kürzlich berichtete, soll ihr Ehemann Bushido (45) über eine mögliche Teilnahme an der RTL–Reality–Show im kommenden Jahr mit dem Sender verhandeln. «Mein Nachrichtenfach zum ‹Sommerhaus› explodiert», beginnt die 41–Jährige ihr Statement. «Nein, wir sind nicht in Verhandlungen», stellt sie klar und betont: «Und nein, wir werden auch nicht teilnehmen an der Show.» Den Bericht darüber bezeichnet Ferchichi als «Fake News».