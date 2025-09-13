Anna-Maria Zimmermann enthüllt Grund für ihr Ehe-Aus nach neun Jahren

Anfang des Jahres hat Schlagersängerin Anna–Maria Zimmermann (36) die Trennung von ihrem Mann nach neun gemeinsamen Ehejahren bekanntgegeben. Im Interview mit RTL verrät die ehemalige «DSDS»–Kandidatin nun Details zu der Entscheidung, die ihr gerade aufgrund der gemeinsamen Kinder nicht leicht gefallen ist.
So habe sie sich einerseits gesagt: «Das kann ich nicht machen. Ich habe zwei kleine Jungs, bin Mama, muss für sie da sein und kann das jetzt nicht tun». Andererseits sei in ihr zunehmend die Erkenntnis gereift, dass eine Trennung auch das beste für ihre Kinder ist, denn «Anna–Maria, ganz ehrlich, deine Jungs haben eine glückliche Mama verdient», wie Zimmermann ihre damaligen Gedanken unter Tränen im Interview erklärt.
Schliesslich sei ihr bewusst geworden, nach aussen hin nicht mehr auf heile Familienwelt machen zu können und auch mal «egoistisch» sein zu müssen: «Ich bin zu jung, um unglücklich zu sein», wie es Zimmermann zusammenfasst.
Sie bleibt vorerst Single
Eine neue Liebe hatte sie nach der Trennung, die ihrer Angabe nach bereits im vergangenen Jahr erfolgt war und erst Anfang 2025 öffentlich wurde, kurzzeitig in Person von Schlagerstar Julian Benz gefunden. Letztendlich habe sie jedoch «in dieser Zeit gemerkt, dass ich das nicht zulassen kann». Bis auf Weiteres wolle sie daher «dieses Alleinsein» nutzen, um für sich selbst da zu sein.
Trotz der Trennung, beteuert Zimmermann, versteht sie sich noch bestens mit ihrem Ex–Partner. Ein Umstand, auf den sie durchaus stolz ist: «Wenn meine Jungs sagen, sie müssen jetzt Papa sehen, dann kommt Papa zum Mittagessen. Ich sage, da können sich viele ein Beispiel dran nehmen, wie wir das gerade so gewuppt kriegen.»
Anna–Maria Zimmermann startete ihre Karriere 2005 bei «Deutschland sucht den Superstar», wo sie den sechsten Platz belegte. Danach etablierte sie sich erfolgreich als Party–Schlagersängerin, die regelmässig am Ballermann und in den Shows von Florian Silbereisen (44) auftritt.