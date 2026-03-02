Anna-Maria Zimmermann geht 2027 zum ersten Mal auf Deutschland-Tournee

Ticketverkauf startet in wenigen Tagen

Los geht es am 11. März 2027 im Kesselhaus in der Kulturbrauerei in Berlin, gefolgt von Auftritten in Hamburg (Grosse Freiheit 36, 12. März), Köln (Stadthalle Köln, 13. März) und Mannheim (Capitol, 14. März). Am 18. März steht sie in der Location Im Wizemann in Stuttgart auf der Bühne, am nächsten Abend im LOKwerk in Bielefeld. Am 20. März können Fans sie live im Täubchenthal in Leipzig erleben. Das letzte Konzert gibt sie am darauffolgenden Tag im Münchner Nachtwerk.