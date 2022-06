Anna Netrebko möchte gegen Russophobie kämpfen

Sommertour durch Europa

Die verlorenen Engagements scheinen der Karriere der Operndiva nicht geschadet zu haben. Bis 2027 habe sie bereits Karrierepläne, wie sie jetzt weiter erzählt. Diesen Sommer trete sie etwa in Regensburg, Madrid, Köln, Stuttgart, Hamburg und Buenos Aires auf. In Russland sind vorerst allerdings keine Auftritte geplant, «weil ich denke, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist». Die Sängerin sehe ihre Aufgabe darin, «gegen jegliche Russophobie anzukämpfen, indem ich auf der Bühne auftrete und singe, auch russisches Repertoire, was jetzt manchmal unerwünscht ist.»