Anna Netrebko: Weitere Konzertabsagen in Berlin und New York

«Grosser künstlerischer Verlust» für New Yorker Met

Auch in New York wird die Sängerin nicht auftreten. Auf der Webseite der Metropolitan Opera wurde bekannt gegeben, dass Netrebko die Bedingung der Met nicht erfüllt, «dass sie ihre öffentliche Unterstützung für Wladimir Putin zurückweist, während er Krieg gegen die Ukraine führt». Die Sängerin habe sich von ihren bevorstehenden Met-Auftritten in Puccinis «Turandot» im April und Mai sowie von der Aufführung von Verdis «Don Carlo» in der kommenden Spielzeit zurückgezogen.