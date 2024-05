Anna Nicole Smith: Ihre Tochter Dannielynn sorgt für Aufsehen

Dannielynn in einem Outfit, das einst Janet Jackson gehörte

Zunächst besuchten Larry und Dannielynn Birkhead wie gewohnt die Barnstable–Brown–Gala am Vorabend des Pferderennens. Während er einen hellgrauen Anzug mit schwarzer Krawatte trug, erschien die 17–Jährige in einem komplett schwarzen Look. Wie dem Instagram–Account zu entnehmen ist, gehörte das Kleid von Gianfranco Ferre früher der Sängerin Janet Jackson (57). Er habe es bei Jacksons Wohltätigkeitsauktion erstanden, schrieb Larry Birkhead.