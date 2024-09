Anna Nicole Smiths Tochter Dannielynn: Ein besonderer 18. Geburtstag

Dannielynn ist das zweite Kind von Anna Nicole Smith. Sie kam im September 2006 zur Welt. Ihr erstgeborener Sohn starb wenige Tage später mit nur 20 Jahren an einem Medikamentenmix. Die US–amerikanische Schauspielerin, die ihren Durchbruch 1994 in «Die nackte Kanone 33⅓» feierte, war am 8. Februar 2007 nur fünf Monate nach der Geburt ihrer Tochter nach einem Zusammenbruch gestorben.