Anna Schudt: Darum freut sie sich so sehr über ihren runden Geburtstag

Einen besonderen Höhepunkt in ihrer Karriere erlebte Anna Schudt 2018: Sie erhielt in New York den International Emmy Award als beste Schauspielerin für ihre Rolle in der Biografie–Verfilmung «Ein Schnupfen hätte auch gereicht». Darin spielte sie die Komikerin Gaby Köster (62), die 2008 einen schweren Schlaganfall erlitten hat. «Gaby, wir haben es endlich nach New York geschafft», rief Schudt bei der Verleihung in Richtung der im Publikum sitzenden Komikerin. «Ich liebe dich so sehr.»