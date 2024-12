Anna und Gerald Heiser: «Bauer sucht Frau»-Stars machen Paartherapie

Alles begann 2017 bei «Bauer sucht Frau»

Anna und Gerald Heiser lernten sich in der RTL–Show «Bauer sucht Frau» kennen. 2017 fand das Paar in der 13. Staffel des Datingformats zusammen. Gerald Heiser war damals der erste Teilnehmer in der Geschichte der Show aus Afrika. Die Hochzeit folgte 2018 in Polen und wenige Wochen später noch einmal in seiner Heimat Namibia.