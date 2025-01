Anna und Gerald Heiser laden zum Urlaub auf ihrer Farm ein

Anna (34) und Gerald Heiser (39) sorgen sich bereits seit einiger Zeit um die Zukunft ihrer Farm in Namibia. Im November machten sie öffentlich, dass ihre Farm vor Herausforderungen steht – unter anderem eine seit zwei Jahren andauernde Dürre und eine kaputte Ernte. Das tägliche Leben sei ein Kampf, berichtete sie damals. Jetzt will das «Bauer sucht Frau»–Paar offenbar eine neue Geschäftsidee umsetzen: Sie vermieten Zimmer auf der Farm an Urlauber. Das kündigte Anne Heiser auf Instagram an.