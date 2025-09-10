Anna Wintour: «Der Teufel trägt Prada» ist eine «gerechte Darstellung»

«Ich glaube, dass sich die Modebranche sehr liebevoll um mich gesorgt hat, weil sie befürchtete, dass der Film mich in einem ungünstigen Licht darstellen würde», fuhr sie fort. Doch es handelte sich dabei um eine Karikatur. «Zunächst einmal war es Meryl Streep, die Miranda Priestly, Chefredakteurin des fiktiven Modemagazins Runway, spielte, die fantastisch war.» Sie fand den Film «sehr unterhaltsam und sehr lustig»: «Ich meine, sie waren alle grossartig. Und letztendlich fand ich, dass es eine gerechte Darstellung war.»