Anna Wintour im Buckingham Palast ausgezeichnet

Auch auf Instagram gratulierte der Palast Anna Wintour inklusive Schnappschuss mit Charles zur Aufnahme in den Orden: «Herzlichen Glückwunsch, Dame Anna Wintour! Der König hat der legendären Chefredakteurin des ‹Vogue›–Magazins heute im Buckingham Palace den Orden der ‹Companions of Honour› für ihre Verdienste um die Mode verliehen. Herzlichen Glückwunsch an alle, die heute geehrt wurden.»