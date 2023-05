Anna Wintour und Bill Nighy zeigen sich Arm in Arm bei der Met Gala

Anna Wintour (73) betrat die Met Gala in New York am 1. Mai Arm in Arm mit Bill Nighy (73). Schon seit Monaten kursieren Gerüchte, dass die «Vogue»-Chefredakteurin und der Schauspieler ein Paar sein sollen. Erstmals berichteten US-Medien im August 2021 über eine angebliche Beziehung. Nun zeigten sich die beiden Briten auf dem roten Teppich so eng wie nie zuvor. Wintour ist die Gastgeberin der grossen Spendengala zugunsten der Kostümabteilung des Metropolitan Museum of Art.