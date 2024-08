Annalena Baerbock besucht deutsche Athleten in Paris

Besuch aus der deutschen Politik bei den Olympischen Spielen in Paris: Bundesaussenministerin Annalena Baerbock (43) hat dem Team Deutschland am gestrigen Donnerstag (1. August) einen Besuch abgestattet. Baerbock, als einstige Trampolinturnerin selbst sehr sportbegeistert, besuchte das Deutsche Haus im Stade Jean Bouin. Am Freitag verfolgte sie live vor Ort den Viertelfinaleinzug der deutschen Hockey–Frauen im Spiel gegen China.