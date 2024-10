Anne Hathaway bestätigt Rückkehr in «Plötzlich Prinzessin 3»

Auf diese Nachricht haben alle Fans der Teenie–Komödie «Plötzlich Prinzessin» und deren Fortsetzung von 2004 gewartet: Nachdem bekannt wurde, dass ein dritter Teil der Reihe entstehen soll, wunderten sich die Fans, ob auch Hauptdarstellerin Anne Hathaway (41) wieder mit an Bord sein wird. Mit einem kurzen Video auf ihrem offiziellen Instagram–Account bestätigte die Schauspielerin nun, wieder in die Rolle von Mia zu schlüpfen, die in Teil eins aus dem Nichts erfuhr, von royalem Ursprung zu sein.