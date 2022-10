Anne Hathaway: Glänzender Auftritt im silbernen Perlenkleid

Anne Hathaway (39) hat am Mittwoch (12. Oktober) das New York Film Festival besucht. Beim Screening ihres neuen Films «Zeiten des Umbruchs» zog sie sämtliche Blicke auf sich. Sie erschien in einem langärmligen, mit Pailletten und Perlen bestickten Kleid. Dieses fiel bis zur Wade, wo es auf spitze, silberne Stiefel mit Kitten Heel traf. Passend zum Outfit entschied sich die Schauspielerin für silbernen Nagellack und Schmuck.