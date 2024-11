Anne Hathaway übernimmt Hauptrolle in Verfilmung von «Verity»

Fans der Erfolgsautorin Colleen Hoover (44) können sich freuen. Mit «Verity» kommt der nächste ihrer Bestseller auf die Leinwand. Nach «Nur noch ein einziges Mal» (Originaltitel: «It Ends with Us»), in dem Blake Lively (37) die Hauptrolle übernahm, wird wieder eine hochkarätige Schauspielerin in die Hauptrolle schlüpfen.