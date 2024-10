Anne Menden und Gustav Masurek: Pärchenpremiere auf dem roten Teppich

Liebesbestätigung via Social Media

Ende September hatten die beiden ihre Liebe öffentlich gemacht. Auf Instagram teilten die Schauspielerin und der Reality–TV–Teilnehmer mehrere Beiträge, in denen sie als Paar zu sehen sind. Unter den romantischen Posts aus einem gemeinsamen Urlaub ist auch ein Video, in dem die beiden am Strand herumalbern. Die deutlichste Beziehungsbestätigung ist aber ein Clip, in dem Menden ihrem Partner in die Arme springt. «Mein Frieden und Glück», heisst es dazu in den Bildunterschriften.