Anne Menden und Gustav Masurek verraten Babygeschlecht

Schauspielerin Anne Menden (40) und ihr Verlobter Gustav Masurek (36) haben in einem Instagram–Post das Geschlecht ihres Babys enthüllt. Die werdenden Eltern wollen zwar «nicht viel aus unserem Familienleben» teilen, doch dieses Detail möchten sie ihrer Instagram–Community nicht vorenthalten.
«Macht unser Glück noch greifbarer»
«Heute dürfen wir etwas zeigen, das uns selbst noch immer sprachlos macht: Wir bekommen einen Jungen», heisst es in dem Social–Media–Beitrag vom Mittwoch. Der Clip zeigt das Paar auf dem Sofa liegend, der Fernsehbildschirm vor ihnen blendet nach einem Countdown die Schrift «Es ist ein Junge!» ein. An ihren Sohn, der bald das Licht der Welt erblicken wird, richten sie anschliessend rührende Worte: «Du hast unser Leben verändert, noch bevor du überhaupt auf der Welt bist. Wir freuen uns auf jedes Lachen, jedes Chaos, jede Winzigkeit mit dir. Wir können es kaum erwarten, dich zu sehen, dich zu halten und zu erleben, wer du bist.»
Menden, die in der RTL–Daily «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» seit 2004 die Hauptrolle der Emily verkörpert, sagte dem Sender: «Dass wir einen Jungen erwarten, macht unser Glück jetzt noch greifbarer. Wir sind voller Vorfreude und können es kaum erwarten, ihn kennenzulernen.» Ihr Partner fügte an: «Zu wissen, dass wir bald einen kleinen Sohn haben, ist überwältigend.» Er blicke voller Dankbarkeit auf das, was kommt, «und freue mich riesig auf alles, was wir als Familie erleben werden».
Die Schauspielerin und ihr Verlobter hatten Anfang September verkündet, dass sie ein Kind erwarten. In einem Videoclip vom Strand war bei Instagram der Babybauch der Schauspielerin zu sehen. «Ein Herzschlag, der unser Leben für immer verändert – unser grösstes Wunder beginnt», teilten sie dazu mit. «Wir sind immer noch völlig überwältigt, jeden Tag erreichen uns so viele liebe Nachrichten und Glückwünsche, weit mehr, als wir überhaupt schaffen zu lesen», schrieben die beiden wenige Tage später in einem weiteren Post. «Es bedeutet uns unglaublich viel, diese Freude mit euch teilen zu dürfen.» Der «Bachelorette»–Kandidat und die «GZSZ»–Schauspielerin hatten im vergangenen März ihre Verlobung bekanntgegeben.